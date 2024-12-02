В ЕС нет решения об отправке войск на Украину, но «все опции на столе» — Еврокомиссия

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз пока не принял решения об отправке войск из входящих в него стран на Украину, однако рассматриваются все варианты. Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы сообщества Анна-Кайса Итконен.

«Для того чтобы отправить европейские войска, все страны ЕС должны согласовать это решение. Такого решения не было», — сказала она. При этом Итконен отметила, что «ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько понадобится». «Все опции на столе», — добавила она.