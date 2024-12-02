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Слова Столтенберга об уступках Украины говорят о планах Запада обмануть Россию — Рогов

17:12 02.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявление главы Мюнхенской конференции по безопасности, экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможных территориальных уступках со стороны Украины говорит о планах Запада найти вариант временного урегулирования конфликта, а в будущем нарушить принятые соглашения по примеру минских договоренностей. Такое мнение высказал в разговоре с ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Заявление Столтенберга говорит, что потенциал Запада сегодня не настолько велик, чтобы диктовать свои требования России и навязывать свою волю, поэтому начинается перебор предложений, чтобы понять, где у нас могут быть уступки», — сказал Рогов.

По его оценке, это связано с тем, что ситуация для Запада становится все более тревожной, и риски полной потери контроля над территориями, которые Киев считает своими, все более осязаемы. «Запад говорит о переговорах, мире или перемирии только когда пахнет поражением. По сути, Столтенберг признается, что ищут варианты очередного обмана России — договориться о чем-то, потом эти соглашения нарушить, достаточно вспомнить минские договоренности», — считает собеседник агентства.

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