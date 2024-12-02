0
0
212
НОВОСТИ

Семья Байдена подорвала доверие к системе правосудия США — спикер Палаты представителей

18:40 02.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец, от штата Луизиана) считает, что президент страны Джо Байден и его семья подорвали доверие к американской системе правосудия.

«Доверие к нашей системе правосудия было практически непоправимо подорвано Байденами, ее использованием и злоупотреблением ею с их стороны. Настоящие реформы должны начаться как можно скорее!» — написал он в соцсети X, комментируя решение президента помиловать своего сына Хантера.

Джонсон подчеркнул, что глава действующей вашингтонской администрации неоднократно заявлял, что не помилует сына «за его серьезные преступления».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:00 02.12.2024
Премьер Грузии исключил возможность переговоров с оппозицией
0
17
19:20 02.12.2024
Нехватка живой силы у ВСУ окажет серьезное влияние на исход конфликта на Украине — WP
0
133
18:00 02.12.2024
Во Франции раскрыли сеть выходцев из Чечни, нелегально перевозивших мигрантов — СМИ
0
295
17:32 02.12.2024
Литва запретила въезд в страну Бидзине Иванишвили и главе МВД Грузии
0
318
17:12 02.12.2024
Слова Столтенберга об уступках Украины говорят о планах Запада обмануть Россию — Рогов
0
373
17:00 02.12.2024
В ЕС нет решения об отправке войск на Украину, но «все опции на столе» — Еврокомиссия
0
336
16:49 02.12.2024
Певица Елена Любарец выступила в Едином пунке отбора на военную службу в Москве
0
304
16:32 02.12.2024
Путин отложил проведение Игр дружбы
0
419
16:12 02.12.2024
Иран готов предоставить Сирии помощь в борьбе с террористами — президент
0
379
16:00 02.12.2024
Экс-генсек НАТО допустил возможность территориальных уступок Украины для достижения мира
0
391

Возврат к списку