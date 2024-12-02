Семья Байдена подорвала доверие к системе правосудия США — спикер Палаты представителей

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец, от штата Луизиана) считает, что президент страны Джо Байден и его семья подорвали доверие к американской системе правосудия.

«Доверие к нашей системе правосудия было практически непоправимо подорвано Байденами, ее использованием и злоупотреблением ею с их стороны. Настоящие реформы должны начаться как можно скорее!» — написал он в соцсети X, комментируя решение президента помиловать своего сына Хантера.

Джонсон подчеркнул, что глава действующей вашингтонской администрации неоднократно заявлял, что не помилует сына «за его серьезные преступления».