Трамп пригрозил Трюдо, что Канада станет 51-м штатом США, если не остановит миграцию

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо пригрозил, что Канада может стать 51-м штатом США, если Оттаве не удастся решить проблему нелегальной миграции и контрабанды наркотиков. Об этом сообщил в понедельник телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По их сведениям, на переговорах, которые прошли на прошлой неделе в резиденции избранного президента Мар-а-Лаго (штат Флорида), Трамп заявил Трюдо, что уже в день своей инаугурации 20 января 2025 года введет ввозные пошлины в размере 25% на все канадские товары, если Оттаве не удастся в корне изменить ситуацию с притоком нелегальных мигрантов в США через канадскую границу, а также уменьшить торговый дефицит, который, по словам Трампа, в настоящее время составляет порядка $100 млрд. Трюдо в свою очередь указал будущему главе американской администрации, что подобные меры убьют канадскую экономику, на что Трамп ответил, что Канада, вероятно могла бы стать 51-м штатом США. Данная фраза, указывает телеканал, вызвала у канадского премьера нервный смех.

Один из участников встречи в шутку указал, что в случае такого развития событий Канада стала бы очень либеральным штатом, на что Трамп предложил разбить страну на два штата, один из которых тяготел бы к либералам, а второй — к консерваторам. Помимо этого, избранный президент США добавил, что Трюдо мог бы стать губернатором 51-го американского штата.