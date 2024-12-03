Трамп пригрозил Трюдо, что Канада станет 51-м штатом США, если не остановит миграцию
09:32 03.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо пригрозил, что Канада может стать 51-м штатом США, если Оттаве не удастся решить проблему нелегальной миграции и контрабанды наркотиков. Об этом сообщил в понедельник телеканал Fox News со ссылкой на источники.
По их сведениям, на переговорах, которые прошли на прошлой неделе в резиденции избранного президента Мар-а-Лаго (штат Флорида), Трамп заявил Трюдо, что уже в день своей инаугурации 20 января 2025 года введет ввозные пошлины в размере 25% на все канадские товары, если Оттаве не удастся в корне изменить ситуацию с притоком нелегальных мигрантов в США через канадскую границу, а также уменьшить торговый дефицит, который, по словам Трампа, в настоящее время составляет порядка $100 млрд. Трюдо в свою очередь указал будущему главе американской администрации, что подобные меры убьют канадскую экономику, на что Трамп ответил, что Канада, вероятно могла бы стать 51-м штатом США. Данная фраза, указывает телеканал, вызвала у канадского премьера нервный смех.
Один из участников встречи в шутку указал, что в случае такого развития событий Канада стала бы очень либеральным штатом, на что Трамп предложил разбить страну на два штата, один из которых тяготел бы к либералам, а второй — к консерваторам. Помимо этого, избранный президент США добавил, что Трюдо мог бы стать губернатором 51-го американского штата.
НОВОСТИ
- 09:20 03.12.2024
- Украине не назовут сроков приема в НАТО на встрече глав МИД альянса в Брюсселе
- 09:05 03.12.2024
- Отца 4 погибших под Красноярском детей обвинили в причинении смерти по неосторожности — СК
- 09:00 03.12.2024
- ПВО за ночь уничтожила один украинский БПЛА над Брянской областью
- 22:40 02.12.2024
- Террористы понесли тяжелые потери в личном составе и технике в Хаме — Минобороны Сирии
- 22:00 02.12.2024
- Киев запросил у западных союзников $120 млрд на военные действия в 2025 году — источник
- 21:20 02.12.2024
- В России за три года подготовят 1 млн инженеров — Путин
- 20:40 02.12.2024
- Вагенкнехт назвала бестактным заявление Шольца об очередных поставках оружия Киеву
- 20:00 02.12.2024
- Премьер Грузии исключил возможность переговоров с оппозицией
- 19:20 02.12.2024
- Нехватка живой силы у ВСУ окажет серьезное влияние на исход конфликта на Украине — WP
- 18:40 02.12.2024
- Семья Байдена подорвала доверие к системе правосудия США — спикер Палаты представителей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать