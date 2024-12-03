0
0
1
НОВОСТИ

Трамп пригрозил Трюдо, что Канада станет 51-м штатом США, если не остановит миграцию

09:32 03.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо пригрозил, что Канада может стать 51-м штатом США, если Оттаве не удастся решить проблему нелегальной миграции и контрабанды наркотиков. Об этом сообщил в понедельник телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По их сведениям, на переговорах, которые прошли на прошлой неделе в резиденции избранного президента Мар-а-Лаго (штат Флорида), Трамп заявил Трюдо, что уже в день своей инаугурации 20 января 2025 года введет ввозные пошлины в размере 25% на все канадские товары, если Оттаве не удастся в корне изменить ситуацию с притоком нелегальных мигрантов в США через канадскую границу, а также уменьшить торговый дефицит, который, по словам Трампа, в настоящее время составляет порядка $100 млрд. Трюдо в свою очередь указал будущему главе американской администрации, что подобные меры убьют канадскую экономику, на что Трамп ответил, что Канада, вероятно могла бы стать 51-м штатом США. Данная фраза, указывает телеканал, вызвала у канадского премьера нервный смех.

Один из участников встречи в шутку указал, что в случае такого развития событий Канада стала бы очень либеральным штатом, на что Трамп предложил разбить страну на два штата, один из которых тяготел бы к либералам, а второй — к консерваторам. Помимо этого, избранный президент США добавил, что Трюдо мог бы стать губернатором 51-го американского штата.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 03.12.2024
Украине не назовут сроков приема в НАТО на встрече глав МИД альянса в Брюсселе
0
92
09:05 03.12.2024
Отца 4 погибших под Красноярском детей обвинили в причинении смерти по неосторожности — СК
0
127
09:00 03.12.2024
ПВО за ночь уничтожила один украинский БПЛА над Брянской областью
0
131
22:40 02.12.2024
Террористы понесли тяжелые потери в личном составе и технике в Хаме — Минобороны Сирии
0
832
22:00 02.12.2024
Киев запросил у западных союзников $120 млрд на военные действия в 2025 году — источник
0
862
21:20 02.12.2024
В России за три года подготовят 1 млн инженеров — Путин
0
878
20:40 02.12.2024
Вагенкнехт назвала бестактным заявление Шольца об очередных поставках оружия Киеву
0
932
20:00 02.12.2024
Премьер Грузии исключил возможность переговоров с оппозицией
0
948
19:20 02.12.2024
Нехватка живой силы у ВСУ окажет серьезное влияние на исход конфликта на Украине — WP
0
954
18:40 02.12.2024
Семья Байдена подорвала доверие к системе правосудия США — спикер Палаты представителей
0
992

Возврат к списку