Путин поручил поэтапно увеличить размер целевых отчислений от азартных игр

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил увеличить размер целевых отчислений от азартных игр с 2026 года и с 2028 года до 2,25% и 2,5% от выручки соответственно. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта опубликован на сайте Кремля.

Отчитаться о проделанной работе премьер-министру России Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину нужно к 15 июля 2025 года.