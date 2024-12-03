Путин поручил поэтапно увеличить размер целевых отчислений от азартных игр
11:32 03.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин поручил увеличить размер целевых отчислений от азартных игр с 2026 года и с 2028 года до 2,25% и 2,5% от выручки соответственно. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта опубликован на сайте Кремля.
Отчитаться о проделанной работе премьер-министру России Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину нужно к 15 июля 2025 года.
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