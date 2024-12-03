12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенным Штатам следует рассказать мировому сообществу об американских биологических лабораториях, действующих по всему миру. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ на просьбу прокомментировать утверждения законодателей из США об утечке коронавируса из китайской лаборатории.

«США должны оперативно реагировать на разумные опасения международного сообщества, активно обмениваться с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) данными о ранних предполагаемых случаях заболеваний в стране, открыто рассказать о Форт-Детрике и своих биологических лабораториях по всему миру», — сказал Линь Цзянь.

Он также призвал США не политизировать вопрос о возникновении коронавируса и прекратить очернять другие страны. Линь Цзянь напомнил, что теория о лабораторной утечке коронавируса была охарактеризована экспертами ВОЗ после посещения Уханя как «крайне маловероятная».