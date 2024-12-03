МИД КНР призвал США рассказать об американских биолабораториях по всему миру
12:05 03.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенным Штатам следует рассказать мировому сообществу об американских биологических лабораториях, действующих по всему миру. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ на просьбу прокомментировать утверждения законодателей из США об утечке коронавируса из китайской лаборатории.
«США должны оперативно реагировать на разумные опасения международного сообщества, активно обмениваться с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) данными о ранних предполагаемых случаях заболеваний в стране, открыто рассказать о Форт-Детрике и своих биологических лабораториях по всему миру», — сказал Линь Цзянь.
Он также призвал США не политизировать вопрос о возникновении коронавируса и прекратить очернять другие страны. Линь Цзянь напомнил, что теория о лабораторной утечке коронавируса была охарактеризована экспертами ВОЗ после посещения Уханя как «крайне маловероятная».
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