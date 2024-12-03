Вступление Украины в НАТО неприемлемо для России — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва считает угрозой для себя потенциальное членство Украины в НАТО, что является одной из первопричин начала специальной военной операции (СВО), заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал заявление МИД Украины о том, что гарантией безопасности этой страны может быть только ее полноправное членство в Североатлантическом альянсе.

«Это абсолютно контрастирует с нашим тезисом о неделимости безопасности», — сказал представитель Кремля, отметив, что безопасность одной страны не может обеспечиваться в ущерб безопасности другой. «Это непреложное правило международных отношений, которым мы руководствуемся», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

«Поэтому потенциально такое решение для нас, конечно, неприемлемо, ибо оно является угрожающим для нас событием. И это не ликвидирует первопричину того, что сейчас происходит, первопричину тех обстоятельств, которые вынудили нас пойти на специальную военную операцию», — подчеркнул Песков.