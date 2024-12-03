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Среди стран ЕС главным торговым партнером России в сентябре этого года стала Италия

21:09 03.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Италия стала главным торговым партнером России среди стран Евросоюза в сентябре этого года, товарооборот между странами увеличился на 25% и составил 768 млн евро. Об этом сообщил врио торгового представителя РФ в Италии Сергей Пирогов на публичной конференции, посвященной празднованию 60-летия Итало-российской торговой палаты (ИРТП), которая состоялась 3 декабря 2024 года в конгресс-центре Торгово-промышленной палаты (ТПП) Российской Федерации в Москве.

«Стоит отметить, что в сентябре этого года Италия стала главным торговым партнером России среди стран Евросоюза. Товарооборот с Италией увеличился порядка на 25% и достиг отметки 768 млн евро. Основной вклад принес импорт итальянской продукции, который вырос на более чем 10%, до 427 млн евро. При этом российский экспорт возрос на 17%, составив около 341 млн евро», — сообщил Пирогов.

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