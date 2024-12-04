Сергунина: Делегации более 10 стран примут участие в неделе креативных индустрий в Москве

15:14

В российской столице 9-12 декабря состоится Московская международная неделя креативных индустрий. В событии будут участвовать представители более 10 стран, в числе которых Бразилия, Египет, Таиланд, Индонезия, Иран и Китай.

Как отмечает заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, в ходе фестиваля состоится более 200 деловых встреч, в которых будут участвовать почти 50 российских компаний. «В центре внимания будут сферы дизайна, моды, кино и видеоигр. Отечественные и иностранные специалисты выступят за круглыми столами, обменяются опытом и посетят знаковые места города», – сообщила заммэра. В частности, гости из разных стран побывают на ВДНХ, в студии «Союзмультфильм», кинопарке «Москино», инновационном центре «Сколково» и Доме культуры «ГЭС-2».

В делегации зарубежных стран войдут основатели и руководители крупных анимационных и кинематографических компаний, продюсеры, дизайнеры и издатели.

Напомним, в октябре в Москве состоялся форум BRICS+ Fashion Summit. На нем была подписана декларация о создании модной федерации БРИКС.