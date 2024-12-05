Бойцы «Хезболлах» и иракские ополченцы прибыли в Сирию для борьбы с террористами — СМИ
11:20 05.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бойцы ливанского шиитского движения «Хезболлах» и сторонники проиранских шиитских ополчений Ирака присоединились к правительственным войскам Сирии для проведения оборонительных операций против террористов. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на представителей «Хезболлах» и иракских ополченцев.
Собеседники газеты заявили, что в любой момент готовы перейти от обороны к наступлению, однако их главная цель возвращения в Сирию — сохранение потенциала «Оси сопротивления».
В силы исламского сопротивления («Ось сопротивления») входят палестинское движение ХАМАС, ливанская партия «Хезболлах», иракское ополчение «Исламское сопротивление Ирака», йеменское движение «Ансар Аллах», группировки «Зайнабиюн» (сформирована из пакистанцев-шиитов) и «Фатимийюн» (сформирована из афганцев-шиитов). Ранее «Ось сопротивления» оказывала помощь в уничтожении сторонников «Исламского государства» в Сирии (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация).
По словам представителя иракского ополчения «Катаиб Сейид аль-Шухада» Казема аль-Фартуси, дестабилизация в Сирии наносит большой ущерб безопасности Ирака: «Если мы почувствуем, что Сирия падет, мы не останемся в стороне».
Как отмечает газета, Иран в Сирии полагается на сеть военных советников Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). 3 декабря министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи отмечал, что Тегеран может рассмотреть возможность отправки своих войск в Сирию для борьбы с боевиками террористических формирований, если об этом попросит сирийское правительство.
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