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Объем ФНБ на 1 декабря составил 13,097 трлн руб. — Минфин РФ

12:20 05.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 декабря 2024 года составил 13,097 трлн руб., или 6,8% от прогнозируемого на 2024 год ВВП, сообщается на сайте Минфина России.

Объем ФНБ эквивалентен $121,56 млрд.

На 1 ноября 2024 года объем ФНБ составлял 12,73 трлн руб.

Объем ликвидных активов фонда на 1 декабря составил 5,792 трлн руб. (3% ВВП, прогнозируемого на 2024 год), что эквивалентно $53,76 млрд. Показатель вырос примерно на 344,8 млрд руб. с начала ноября. -0-шлм/бди

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в ЦБ РФ, пересчитанного в долларах, за период с 15 декабря 2023 года по 30 ноября 2024 года составила $103,6 млн, что эквивалентно 11,16 млрд руб.

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