Глобализация усугубляет мировое неравенство, не обеспечивая стабильности – Игорь Сечин

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За 45 лет перераспределение богатства развивающихся стран в пользу развитых государств составило 16 трлн долларов, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на XVII Веронском Евразийском экономическом форуме. По его словам, процесс глобализации усугубил неравенство и не обеспечил стабильности в мире.

В качестве яркого примера Игорь Сечин назвал проводившиеся украинскими властями «структурные реформы», организованные под эгидой МВФ и Всемирного банка. «Проведение этих реформ является непременным условием предоставления Украине финансовой помощи, которая, в свою очередь, выделяется под залог стратегически значимых активов, в том числе, сельскохозяйственных угодий», - рассказал глава «Роснефти». Он отметил, что Украина согласилась снять мораторий на продажу сельскохозяйственных земель и теперь более 9 млн гектаров, около трети всех посевных площадей, находятся в частных руках, а в первой десятки крупнейших землевладельцев оказалась лишь одна украинская компания, остальные - зарегистрированы за рубежом.

По словам Сечина, украинские агропредприятия должны миллиарды долларов американским и европейским финансовым организациям и уровень их задолженности настолько высок, что в случае дефолта их активы, скорее всего, перейдут в руки кредиторов. «Очевидно, что, несмотря на неоднократные обещания, глобализация, проводимая США и их сателлитами, усугубила неравенство и не обеспечила стабильность. Еще Карл Маркс писал: «Где равенство, там нет выгоды»», - отметил Сечин.

По словам главы «Роснефти», удержать позиции доллара на прежнем уровне уже вряд ли получится. Сечин напомнил, что в 1960 году бельгийско-американский экономист Роберт Триффин предсказал риски доминирования доллара США в долгосрочной перспективе: «В сформулированной им «дилемме Триффина» он обратил внимание на то, что роль доллара как международной резервной валюты невозможна без постоянного дефицита платежного баланса США, который поддерживает ликвидность финансовой системы и способствует экономическому росту в мире. Увеличение дефицита платежного баланса США, в свою очередь, ведет к избытку долларов в мире и подрывает доверие к американской валюте, что напрямую угрожает ее статусу».