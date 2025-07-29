В случае смены власти не только Зеленскому придется покинуть Украину — Кнайсль
14:12 29.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Не только Зеленскому придется покинуть Украину в случае смены власти в стране в результате революции, перелома или по иным причинам. Об этом в интервью ТАСС заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
В ответ на вопрос, насколько вероятно, что ситуация будет развиваться таким образом, что Зеленский в конечном итоге просто попросит убежище в каком-то государстве, Кнайсль отметила, что едва ли смогла бы предположить, какая это была бы страна.
«Это весьма спекулятивный вопрос. Я не знаю, где он мог бы попросить убежище. Полагаю, речь идет не только о личности Зеленского, но и о его ближайших родственниках. Если произойдет перелом, революция или что-то в этом роде — даже если его отстранят от власти по каким-либо причинам — это затронет не только его одного», — подчеркнула экс-глава австрийского МИД.
Она напомнила, что обращалась к этой теме в своем телеграм-канале. «Меня лично очень тронула новость о том, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, родом из Владимира, чья семья по-прежнему живет в России, перевел деньги на лечение своему отцу, который, как сообщается, серьезно болен и проходит лечение в российской больнице. Меня глубоко тронул этот поступок, потому что он наглядно показывает, что мы имеем дело с братоубийственной войной. Это настоящая трагедия. И если произойдет смена власти, это коснется не только лично Зеленского. Вероятно, многим командирам украинской армии, множеству других людей тоже придется покинуть страну — а может, и не придется. Возможно, кто-то из них решит остаться и взять на себя ответственность. Я не знаю. Но это действительно очень спекулятивный вопрос», — продолжила дипломат.
«Я могу лишь ответить, вспомнив тот случай с Александром Сырским и тем, как он отправил деньги в российскую больницу для своего отца. Это показывает всю трагичность происходящего», — резюмировала она.
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