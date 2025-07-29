16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты и Великобритания на тайной встрече на альпийском курорте решили выдвинуть Валерия Залужного на пост президента Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ, которое находится в распоряжении ТАСС.

По поступившей в СВР информации, в одном из курортных альпийских местечек представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя Главного управления разведки украинского министерства обороны Кирилла Буданова и бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного.

«Американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть Залужного на пост президента Украины. Ермак и Буданов „взяли под козырек“. При этом они заручились обещаниями англосаксов сохранить за ними нынешние посты, а также учитывать их интересы при решении других кадровых вопросов», — отметили в СВР РФ.