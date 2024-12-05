Потенциал евразийского сотрудничества огромен, заявил Игорь Сечин

15:44

Дискуссия XVII Веронского Евразийского экономического форума посвящена особенностям интеграционных процессов евразийского пространства с учетом национальных интересов, построенных на доверии, уважении и долгосрочности. Об этом заявил председатель форума, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. «Убежден, что потенциал нашего сотрудничества огромен, и мы находимся только в начале пути его реализации», – отметил он, процитировав первого президента Объединенных Арабских Эмиратов, шейха Заида Аль Нахайяна: «Единство – это путь к силе, чести, неуязвимости и общему благу».

Глава «Роснефти» пожелал продуктивной работы всем участникам мероприятия, который стартовал в Рас-эль-Хайма (Объединенные Арабские Эмираты), а также лично поблагодарил президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна и эмира Рас-эль-Хаймы шейха Сауда бин Сакра аль-Касими за гостеприимство и содержательное наполнение программы форума.