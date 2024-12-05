Ситуация с внешними расчетами, возникшая из-за санкций, сейчас стабилизируется — Силуанов

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

После санкций США в адрес Газпромбанка ситуация с курсом рубля и внешними расчетами стабилизируется в ближайшую неделю, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Вся ситуация с рублем сложилась после того, как санкции были приняты в отношении нашего основного банка — участника внешнеэкономических расчетов ГПБ. Сейчас ситуация стабилизируется, наши участники ВЭД находят возможности расчетов со своими контрагентами. Я думаю, что это неделя — две, еще одна неделька и все будет в порядке», — сказал он.