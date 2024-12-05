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НОВОСТИ

Ситуация с внешними расчетами, возникшая из-за санкций, сейчас стабилизируется — Силуанов

17:12 05.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

После санкций США в адрес Газпромбанка ситуация с курсом рубля и внешними расчетами стабилизируется в ближайшую неделю, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Вся ситуация с рублем сложилась после того, как санкции были приняты в отношении нашего основного банка — участника внешнеэкономических расчетов ГПБ. Сейчас ситуация стабилизируется, наши участники ВЭД находят возможности расчетов со своими контрагентами. Я думаю, что это неделя — две, еще одна неделька и все будет в порядке», — сказал он.

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