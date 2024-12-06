Ночью уничтожены 33 украинских БПЛА и 2 следовавших к Крыму безэкипажных катера
09:00 06.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военные ночью сбили 33 украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ, включая Крым. Также уничтожены два украинских безэкипажных катера, следовавших к Крымскому полуострову, сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата. 14 БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области, 11 сбиты над территорией Курской области, семь БПЛА — над территорией Белгородской области и один — над территорией Республики Крым. Также экипажами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову», — сказали там.
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