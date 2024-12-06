Клинтон признавал обоснованными опасения России относительно расширения НАТО — архивы

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Билл Клинтон, который был 42-м президентом США, неоднократно уверял своего российского коллегу Бориса Ельцина в том, что расширение НАТО на восток не направлено против Москвы, однако в разговорах с приближенными признавал обоснованными опасения РФ относительно этого. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы правительства США, обнародованные общественной исследовательской организацией National Security Archive («Архив по национальной безопасности») при столичном Университете имени Джорджа Вашингтона.

Клинтон на встрече с Ельциным в Вашингтоне в 1994 году, согласно материалами, подготовленным американской стороной, заверял: «Как я это вижу, расширение НАТО не является антироссийским, оно не нацелено на исключение России и у него нет конкретных сроков». Американский лидер тогда также сказал: «И последнее относительно НАТО. Пожалуйста, заметьте, что я никогда не говорил, что мы не должны рассматривать возможность членства России или ее особых отношений с НАТО». Организация также приводит письмо Клинтона Ельцину, которое датируется ноябрем 1994 года. В нем хозяин Белого дома уверяет, что расширение Североатлантического альянса на восток «задумано для укрепления безопасности и целостности Европы в целом», а не «нацелено против какой-либо страны».

Вместе с тем в служебной записке, которую в 1994 года после разговора с Клинтоном подготовил Николас Бернс, курировавший в то время в Совете национальной безопасности Белого дома вопросы, касающиеся России и Украины, о президенте США говорится следующее: «Он понимает, что в дополнение к проблеме того, что Ельцин публично нас критикует, мы также должны иметь дело с реальными и обоснованными опасениями России относительно расширения НАТО».

«Он также хочет, чтобы мы придумали, как улучшить нашу связь с Россией по НАТО. Он спросил меня, следует ли нам пытаться быть более откровенными с россиянами, дать им больше понимания относительно того, как мы видим процесс расширения и его сроки. Он спросил меня, следует ли нам для более эффективного взаимодействия поделиться с ними теми мыслями, которыми мы сейчас не делимся с другими», — уточнил Бернс.

По словам Бернса, Клинтон был «по-настоящему рассержен» критикой, которая прозвучала со стороны Ельцина во время выступления в Будапеште. «Он посчитал, что Ельцин публично поставил его в неловкое положение, раскритиковав в столь жесткой и неожиданной форме не только наш курс по НАТО, но и роль США в мире», — добавил Бернс, говоря об американском лидере. Он также отметил, что Клинтон задавался вопросом, «следовало ли ему взять обратно микрофон и тут же возразить Ельцину».

Позднее Клинтон направил Ельцину письмо, в котором утверждал: «Нашей общей целью должно быть достижение полной интеграции между Россией и Западом, включая укрепление связей с НАТО, без новых расколов в Европе».