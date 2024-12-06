Минздрав введет новый порядок выдачи больничных для часто болеющих граждан
10:20 06.12.2024 Источник: Газета.Ru
Минздрав России планирует с 1 сентября 2025 года ввести новый порядок выдачи больничных листов, который затронет граждан, болеющих более четырех раз за полгода. Проект приказа размещен на портале нормативных правовых актов, общественное обсуждение уже завершено.
Согласно проекту, часто болеющим гражданам листок нетрудоспособности будут выдавать максимум на три календарных дня. Для продления потребуется решение врачебной комиссии. Исключением станут больничные, оформленные для ухода за родственниками, реабилитации или лечения серьезных заболеваний.
Минздрав пояснил, что новые правила позволят выявлять причины частых обращений за медпомощью и улучшить ее качество. По действующим нормам, врачи могут самостоятельно выдавать больничные сроком до 15 дней, а фельдшеры и стоматологи — до 10 дней. Продление возможно только через врачебную комиссию. "Газета.Ру"
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