Без США конфликта на Украине не было бы — Орбан

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты играют решающую роль в конфликте на Украине, но ситуация должна измениться после вступления в должность избранного президента Дональда Трампа. Уверенность в этом выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

«Без Америки этой войны не было бы. Без Америки этот конфликт давно бы закончился. Украина не смогла бы оказывать сопротивление без участия Америки», — сказал глава венгерского правительства.

Он отметил, что вокруг Украины создалась «критическая ситуация», поскольку уходящая администрация Джо Байдена стремится оказать ей максимально широкую военную поддержку, а будущая администрация Трампа настроена на урегулирование этого конфликта мирным путем. Опасные высказывания нынешнего госсекретаря США Энтони Блинкена о необходимости понижения призывного возраста на Украине «свидетельствуют о том, что Америке действительно надо менять свою стратегию», считает Орбан.