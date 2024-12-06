Без США конфликта на Украине не было бы — Орбан
11:00 06.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты играют решающую роль в конфликте на Украине, но ситуация должна измениться после вступления в должность избранного президента Дональда Трампа. Уверенность в этом выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.
«Без Америки этой войны не было бы. Без Америки этот конфликт давно бы закончился. Украина не смогла бы оказывать сопротивление без участия Америки», — сказал глава венгерского правительства.
Он отметил, что вокруг Украины создалась «критическая ситуация», поскольку уходящая администрация Джо Байдена стремится оказать ей максимально широкую военную поддержку, а будущая администрация Трампа настроена на урегулирование этого конфликта мирным путем. Опасные высказывания нынешнего госсекретаря США Энтони Блинкена о необходимости понижения призывного возраста на Украине «свидетельствуют о том, что Америке действительно надо менять свою стратегию», считает Орбан.
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