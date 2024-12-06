В разведке Южной Кореи заявили, что президент отдавал приказ об аресте ряда политиков

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый заместитель главы Национальной разведывательной службы (НРС) Хон Чан Вон утверждает, что президент Юн Сок Ёль, который в ночь на среду ввел в стране на несколько часов военное положение, отдавал приказ об аресте ряда влиятельных депутатов. Об этом сообщило агентство Рёнхап.

Ранее в пятницу в администрации президента заявили, что Юн Сок Ёль не отдавал таких приказов. Позже газета «Хангёре» сообщила, что администрация отозвала этот комментарий.

Как пишет Рёнхап, в пятницу Хон Чан Вон провел встречу с главой парламентского комитета по разведке, где сообщил ему о соответствующих распоряжениях президента во время действия военного положения. Содержание разговора журналистам озвучил депутат от оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ким Бён Ги.

Список депутатов, подлежащих аресту, включал лидера «Тобуро» Ли Чжэ Мёна, лидера фракции этой партии Пак Чан Дэ, спикера парламента У Вон Сика и других оппозиционных политиков. По словам Хон Чан Вона, поздно вечером во вторник президент ему позвонил по телефону и приказал «воспользоваться этой возможностью посадить их всех и избавиться от них».

Хон Чан Вон также рассказал, что подал прошение об отставке после того, как узнал, что директор НРС Чо Дэ Ён получил от президента требование уволить его. Начальник службы отказал в этом прошении. Сам глава разведывательной службы отрицает, что администрация президента или глава государства обсуждали с ним этот вопрос, пишет агентство.

Юн Сок Ёль ввел военное положение вечером 3 декабря, но отменил его через 6 часов, приняв результаты голосования парламента. Оппозиция 4 декабря инициировала процедуру импичмента, считая, что президент нарушил конституцию, поскольку для военного положения не было оснований. Голосование ожидается 7 декабря. Лидер правящей партии «Гражданская сила», которая контролирует 108 мест в парламенте, заявил, что следует остановить исполнение президентом его полномочий. Для импичмента нужно 200 из 300 голосов депутатов. Ходатайство об импичменте подал 191 депутат от оппозиции.