Путин проведет большую пресс-конференцию и прямую линию 19 декабря — Песков
14:00 06.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ежегодная большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоятся в совмещенном формате 19 декабря. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Она действительно состоится 19 декабря. Это будет совмещенный формат», — сказал Песков.
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