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Путин проведет большую пресс-конференцию и прямую линию 19 декабря — Песков

14:00 06.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ежегодная большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоятся в совмещенном формате 19 декабря. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Она действительно состоится 19 декабря. Это будет совмещенный формат», — сказал Песков.

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