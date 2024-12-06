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Иран резко увеличил темпы производства обогащенного до 60% урана — глава МАГАТЭ

20:00 06.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран быстро наращивает мощности по производству и накоплению обогащенного до 60% урана. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Сегодня агентство объявляет, что возможности производства [урана, обогащенного] до 60% резко увеличиваются», — приводит слова Гросси агентство Reuters. Как указал глава МАГАТЭ, темпы накопления обогащенного до 60% урана, которые ранее составляли 5-7 кг в месяц, могут вырасти «в семь, восемь раз и более». Для производства ядерного оружия необходимо создать запасы урана, обогащенного как минимум до 90%.

29 ноября Иран проинформировал МАГАТЭ о плане установки около 6 тыс. новых центрифуг для производства обогащенного урана на ядерных объектах в Фордо и Натанзе. При этом Тегеран сообщил, что на центрифугах намерен обогащать уран до 5%. Максимальный уровень обогащения, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) 2015 года, составляет 3,67%.

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