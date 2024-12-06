Иран резко увеличил темпы производства обогащенного до 60% урана — глава МАГАТЭ
20:00 06.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран быстро наращивает мощности по производству и накоплению обогащенного до 60% урана. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
«Сегодня агентство объявляет, что возможности производства [урана, обогащенного] до 60% резко увеличиваются», — приводит слова Гросси агентство Reuters. Как указал глава МАГАТЭ, темпы накопления обогащенного до 60% урана, которые ранее составляли 5-7 кг в месяц, могут вырасти «в семь, восемь раз и более». Для производства ядерного оружия необходимо создать запасы урана, обогащенного как минимум до 90%.
29 ноября Иран проинформировал МАГАТЭ о плане установки около 6 тыс. новых центрифуг для производства обогащенного урана на ядерных объектах в Фордо и Натанзе. При этом Тегеран сообщил, что на центрифугах намерен обогащать уран до 5%. Максимальный уровень обогащения, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) 2015 года, составляет 3,67%.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать