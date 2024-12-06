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Канада обеспокоена, что Россия открывает Арктику для Китая — глава МИД

20:40 06.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава канадского МИД Мелани Жоли утверждает, что Россия открывает Арктику для Китая, что беспокоит Оттаву.

«Очевидно, что у России нет красных линий. Ее планы на Арктику и ее ресурсы хорошо известны, — утверждала министр, представляя новую стратегию по внешней политике Канады в этом регионе. — Россия все больше зависит от Китая из-за войны на Украине, поэтому она меняет свою историческую позицию, открывая свою Арктику Китаю».

Жоли также заявила, что Канаду беспокоит все более значительное присутствие России и Китая в Арктике. «Теперь и Китай начал проводить совместные операции с Россией. Мы видим все больше кораблей в Арктике, которые не только проводят там научные исследования», — утверждала министр.

Глава МИД добавила, что сотрудничество РФ и КНР в Арктике происходит на фоне продолжающегося таяния арктических льдов, что открывает более короткие морские пути между Европой и Индо-Тихоокеанским регионом. «Конкуренты [Запада] видят [в связи] с этим новые возможности для исследования природных ресурсов в Арктике», — добавила она. По словам Жоли, для укрепления своих арктических границ Оттава продолжит усиливать военное присутствие в Арктике и сотрудничество с союзниками.

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