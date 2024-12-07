Идея создания валюты БРИКС обсуждалась, но решения не принято — глава Центробанка Индии

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Идея создания единой валюты БРИКС была выдвинута одной из стран-участниц объединения, она обсуждалась, но решения по этому вопросу не принято. Об этом заявил глава Резервного банка Индии (Центробанк) Шактиканта Дас.

«Идея создания валюты БРИКС была выдвинута одной из стран — участниц БРИКС, и она обсуждалась. Никакого решения по этому вопросу принято не было», — приводит его слова газета Hindu. Дас отметил, что при обсуждении этой темы нужно учитывать географическое расположение стран БРИКС. «В отличие от Еврозоны, где действует единая валюта и существует географическая преемственность, страны БРИКС разбросаны по территории», — добавил он.

Комментируя заявление избранного президента США Дональда Трампа о том, что страны БРИКС столкнутся с пошлинами в 100%, если решат отказаться от доллара, Дас отметил, что дедолларизация «не является целью» для Индии. «Что касается Индии, мы не предприняли никаких шагов по дедолларизации. Все, что мы сделали, — это заключили соглашение с несколькими странами о ведении торговли в местной валюте. В основном это делается для того, чтобы снизить риски в нашей торговле», — отметил глава индийского ЦБ. По словам Даса, «зависимость от одной валюты иногда может быть проблематичной из-за повышения курса или обесценивания».