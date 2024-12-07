Все удивлены событиями в Сирии, ситуация может стать еще опаснее — премьер Катара
13:00 07.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
События в Сирии, где правительственные силы противостоят наступлению боевиков, вызывают удивление у всех, ситуация в этой арабской стране может стать еще опаснее. Такое мнение выразил глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.
«Конечно, я считаю, что все в мире очень удивлены тем, что происходит в последние несколько дней, удивлены не самой ситуацией, а тем, как быстро они продвигаются и как быстро они прогрессируют», — заявил он на Дохийском форуме, говоря о сирийских событиях. «Эта ситуация может развиваться и стать еще более опасной», — отметил премьер.
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