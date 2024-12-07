0
0
154
НОВОСТИ

Нефть и газ продолжат играть ключевую роль в мировом энергобалансе – Игорь Сечин

16:41 07.12.2024

Роль ископаемого топлива в обеспечении глобальной энергобезопасности будет стратегической, так как возобновляемые источники энергии не способны удовлетворить растущее потребление энергоресурсов со стороны развивающихся стран, и со стороны центров обработки данных (ЦОД), заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на Дохийском форуме.

Как считает руководитель крупнейшей нефтяной компании России, одним из главных вызовов для мировой энергетической отрасли оказалась беспрецедентная волатильность на энергетическом рынке, причиной которой стало использование энергетики в политических целях. «При этом обеспечению энергобезопасности, основной функции энергетики, придается второстепенное значение», - отметил Сечин.

Он напомнил, что 750 млн человек в мире до сих пор не имеют доступа к электричеству и, чтобы повысить уровень жизни населения развивающихся стран хотя бы до половины уровня «золотого миллиарда», проживающего в развитых странах, необходимо увеличить добычу нефти почти в два раза. Кроме того, нужно обеспечить источниками энергии рост потребления растущих экономик Индии, стран Юго-Восточной Азии и Африки в целом.

По словам Игоря Сечина, по прогнозам ведущих международных банков экономический рост в развивающихся странах и развитие центров обработки данных приведут к годовому приросту потребления энергии до почти 9 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Напомним, сейчас мировое потребление составляет 300 млн. Причем, в 2024 году производство электроэнергии из возобновляемых источников может вырасти только на 2 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, а потому роль ископаемого топлива в обеспечении глобальной энергобезопасности будет стратегической.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:35 07.12.2024
Сечин: национальные валюты превращаются в реальную альтернативу доллару
0
16
17:30 07.12.2024
Голосование по импичменту лидера Южной Кореи провалилось из-за отсутствия кворума
0
59
17:00 07.12.2024
За сутки ВСУ в Курской области потеряли более 380 военных, 3 сдались в плен
0
123
16:59 07.12.2024
Европа – главная жертва введенных против РФ санкций, заявил глава «Роснефти»
0
119
16:43 07.12.2024
Игорь Сечин на Дохийском форуме рассказал, как санкции разрушают глобальный рынок
0
150
16:00 07.12.2024
Более 60% французов высказались против взимания платы за вход в Нотр-Дам — опрос
0
238
15:00 07.12.2024
ВС РФ освободили Берестки в ДНР
0
312
14:00 07.12.2024
Украина запросила импорт электроэнергии из пяти стран
0
408
13:00 07.12.2024
Все удивлены событиями в Сирии, ситуация может стать еще опаснее — премьер Катара
0
591
12:30 07.12.2024
Парламент Южной Кореи отклонил закон о расследовании против первой леди
0
557

Возврат к списку