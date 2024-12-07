Нефть и газ продолжат играть ключевую роль в мировом энергобалансе – Игорь Сечин

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Роль ископаемого топлива в обеспечении глобальной энергобезопасности будет стратегической, так как возобновляемые источники энергии не способны удовлетворить растущее потребление энергоресурсов со стороны развивающихся стран, и со стороны центров обработки данных (ЦОД), заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на Дохийском форуме.

Как считает руководитель крупнейшей нефтяной компании России, одним из главных вызовов для мировой энергетической отрасли оказалась беспрецедентная волатильность на энергетическом рынке, причиной которой стало использование энергетики в политических целях. «При этом обеспечению энергобезопасности, основной функции энергетики, придается второстепенное значение», - отметил Сечин.

Он напомнил, что 750 млн человек в мире до сих пор не имеют доступа к электричеству и, чтобы повысить уровень жизни населения развивающихся стран хотя бы до половины уровня «золотого миллиарда», проживающего в развитых странах, необходимо увеличить добычу нефти почти в два раза. Кроме того, нужно обеспечить источниками энергии рост потребления растущих экономик Индии, стран Юго-Восточной Азии и Африки в целом.

По словам Игоря Сечина, по прогнозам ведущих международных банков экономический рост в развивающихся странах и развитие центров обработки данных приведут к годовому приросту потребления энергии до почти 9 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Напомним, сейчас мировое потребление составляет 300 млн. Причем, в 2024 году производство электроэнергии из возобновляемых источников может вырасти только на 2 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, а потому роль ископаемого топлива в обеспечении глобальной энергобезопасности будет стратегической.