США не следует вмешиваться в ситуацию в Сирии — Трамп

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не должны вмешиваться в ситуацию в Сирии, это не американская война. Такую позицию изложил избранный хозяин Белого дома Дональд Трамп.

«В Сирии творится бардак, но она не наш друг, и США не должны ничего делать. Это не наша война, надо дать этой ситуации разрешиться самой по себе. Не следует вмешиваться», — написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, боевики «в ходе хорошо скоординированной атаки захватили несколько городов» и «готовятся сделать большой шаг для свержения [президента Сирии Башара] Асада».