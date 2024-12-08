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Премьер Словакии: ЕС может рассыпаться за полгода как карточный домик

09:10 08.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз может распасться за полгода из-за эгоизма таких крупных государств-членов, как Франция и Германия. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в программе «Субботние диалоги» общественного вещателя STVR.

«Не будем удивляться тому, что может произойти с Евросоюзом <…> опасаюсь, что [негативные изменения произойдут] во имя эгоистических национальных целей этих крупных стран [сообщества], — сказал премьер. — ЕС может рассыпаться за полгода как карточный домик».

Крупные страны Евросоюза, по его словам, продвигают в объединении свои интересы в ущерб общим. Фицо прогнозирует тяжелые времена и отсутствие стабильности.

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