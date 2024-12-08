В Пентагоне заявили, что США сохранят свое присутствие на востоке Сирии
12:35 08.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США сохранят военное присутствие на востоке Сирии в рамках борьбы с ИГ (*террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом заявил заместитель помощника министра обороны США Даниэль Шапиро, выступая на форуме «Манамский диалог» в бахрейнской столице.
«В то время как ситуация в Сирии стремительно развивается, США продолжат тесно консультироваться с партнерами в регионе, которых затронул кризис, чтобы помочь им обеспечить свою безопасность. Наши обязательства перед ними сильны как никогда. Мы также сохраним присутствие на востоке Сирии — исключительно в целях окончательной победы над ИГ*, это не имеет ничего общего с другими аспектами конфликта», — отметил он.
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