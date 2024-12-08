В Пентагоне заявили, что США сохранят свое присутствие на востоке Сирии

12:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США сохранят военное присутствие на востоке Сирии в рамках борьбы с ИГ (*террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом заявил заместитель помощника министра обороны США Даниэль Шапиро, выступая на форуме «Манамский диалог» в бахрейнской столице.

«В то время как ситуация в Сирии стремительно развивается, США продолжат тесно консультироваться с партнерами в регионе, которых затронул кризис, чтобы помочь им обеспечить свою безопасность. Наши обязательства перед ними сильны как никогда. Мы также сохраним присутствие на востоке Сирии — исключительно в целях окончательной победы над ИГ*, это не имеет ничего общего с другими аспектами конфликта», — отметил он.