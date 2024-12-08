Глава МИД Турции предположил, что Башар Асад может быть за пределами Сирии

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Турции не знают, где находится президент Сирии Башар Асад. Он может быть за пределами страны, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в столице Катара, где он принял участие в Дохийском форуме. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

«Я не могу дать никаких комментариев по этому поводу. Мы не знаем, где он находится. Возможно, он находится за пределами Сирии», — отметил глава МИД Турции.