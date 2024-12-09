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ФСБ пресекла работу сети кол-центров, обманувших 100 тыс. жителей 50 стран

11:00 09.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России пресекла работу международной сети кол-центров, действовавших в интересах бывшего министра обороны Грузии Давида Казерашвили. Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, потерпевшими стали 100 тыс. человек в более чем 50 странах, при этом доходы кол-центров составляли $1 млн в день.

«Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность международной сети кол-центров, действовавших в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя компании „Милтон-групп“ (Milton Group) Д. Казерашвили, в настоящее время скрывающегося в Лондоне», — отметили в ЦОС. По данным ФСБ, кол-центры входили в состав международного организованного преступного сообщества, занимавшегося под видом совершения инвестиционных сделок массовым мошенничеством в отношении граждан стран ЕС, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии и других. «Потерпевшими от их противоправной деятельности стали порядка 100 000 человек, проживающих на территориях более чем 50 государств. Доходы от противоправной деятельности достигали $1 млн в день», — рассказали в ЦОС.

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