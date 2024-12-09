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Зеленский признает, что Украине пора начать переговоры с РФ — Трамп

09:32 09.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский начал признавать, что Украине пора начать переговоры с Россией. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп после встречи с Зеленским в Париже.

«Он хочет заключить мир. Это что-то новое. <…> Он хочет прекращения огня. Он хочет мира. <…>. Он думает, что пора [заключить перемирие]», — сказал американский политик в интервью газете New York Post.

По словам Трампа, стороны на встрече не обсуждали детали возможного прекращения огня.

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