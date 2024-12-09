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Минюст Южной Кореи запретил президенту выезд из страны

11:32 09.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство юстиции Республики Корея запретило выезд из страны президенту Юн Сок Ёлю. Об этом сообщает газета «Тона ильбо».

Запрет в отношении действующего президента применяется впервые. Ранее глава Управления антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих заявил, что дал указание запросить введение запрета на выезд из страны для Юн Сок Ёля. Расследование из-за действий Юн Сок Ёля проводится в связи с подозрениями в мятеже.

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