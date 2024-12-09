Макрон согласен, что страны НАТО должны «платить по счетам» — Трамп

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон согласен с идей, что страны НАТО должны оплачивать расходы на собственную безопасность по справедливости. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп после встречи с французским лидером в Париже.

«Они должны вносить свой вклад по справедливости. <…>. Я сказал, что НАТО хороша до тех пор, пока [союзники] платят по счетам. <…> Он (Макрон — прим. ТАСС) согласен со мной», — сказал американский политик в интервью газете New York Post.

Трамп отметил, что до его прихода в Белый дом «никто из стран — участниц НАТО не делал» взносы в альянс и только после «его вмешательства» страны блока поменяли подход.

8 декабря избранный президент США заявил, что не исключает возможности выхода США из Североатлантического альянса при невыполнении союзниками финансовых обязательств.