Макрон согласен, что страны НАТО должны «платить по счетам» — Трамп
12:05 09.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон согласен с идей, что страны НАТО должны оплачивать расходы на собственную безопасность по справедливости. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп после встречи с французским лидером в Париже.
«Они должны вносить свой вклад по справедливости. <…>. Я сказал, что НАТО хороша до тех пор, пока [союзники] платят по счетам. <…> Он (Макрон — прим. ТАСС) согласен со мной», — сказал американский политик в интервью газете New York Post.
Трамп отметил, что до его прихода в Белый дом «никто из стран — участниц НАТО не делал» взносы в альянс и только после «его вмешательства» страны блока поменяли подход.
8 декабря избранный президент США заявил, что не исключает возможности выхода США из Североатлантического альянса при невыполнении союзниками финансовых обязательств.
НОВОСТИ
- 12:20 09.12.2024
- Жители курского приграничья получат отсрочку по уплате налогов
- 12:00 09.12.2024
- В Британии опасаются за будущее AUKUS в свете победы Трампа на выборах — Politico
- 11:32 09.12.2024
- Минюст Южной Кореи запретил президенту выезд из страны
- 11:20 09.12.2024
- В центре Донецка взорвался внедорожник
- 11:05 09.12.2024
- Сирийская оппозиция контролирует Тартус, где находится российская военная база — источник
- 11:00 09.12.2024
- ФСБ пресекла работу сети кол-центров, обманувших 100 тыс. жителей 50 стран
- 10:32 09.12.2024
- Более 158 млрд руб. украдено у россиян кибермошенниками за 10 месяцев 2024 года
- 10:20 09.12.2024
- Tекущий год станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений — европейские метеорологи
- 10:05 09.12.2024
- Кабмин РФ подготовил поправки о досудебной заморозке похищенных средств
- 10:00 09.12.2024
- Взятки составляют более половины всех коррупционных преступлений — Краснов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать