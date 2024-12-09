Жители курского приграничья получат отсрочку по уплате налогов

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ утвердило решение об отсрочке по уплате налогов для некоторых жителей Курской области, сообщает пресс-служба кабмина.

«Подписано постановление о возможности получения отсрочки по уплате транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество физических лиц для граждан, проживающих в Курской области. Решение распространяется на налоги, подлежащие уплате в 2024 году. Оплатить их можно будет до 1 декабря 2025 года», — поясняется в сообщении.

Отсрочка будет предоставлена гражданам, которые на 1 августа 2024 года жили в приграничной зоне либо на территории, где введен режим контртеррористической операции. Еще одно условие: в отношении жителей этих земель должно быть принято решение об отселении. Правительству региона рекомендовано определить перечень таких территорий.

Ранее на таких территориях отсрочку по уплате налогов и страховых взносов получили предприниматели.