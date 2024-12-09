Сохранение баз РФ в Сирии надо обсуждать с теми, кто возглавит страну, заявил Песков
13:05 09.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Преждевременно говорить о сохранении российских баз в Хмеймиме и Тартусе, это предмет для обсуждения с теми, кто возглавит Сирию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока преждевременно об этом говорить. В любом случае это все предмет для обсуждения с теми, кто будет у власти в Сирии. Сейчас мы видим, что [идет] такой период трансформации, чрезвычайной нестабильности. Поэтому потребуется время. И потом потребуется серьезный разговор с теми, кто будет облечен властью», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, надеется ли Россия сохранить свое военное присутствие в Тартусе и Хмеймиме.
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