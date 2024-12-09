В Таиланде водитель катера спас в море россиянина в шести километрах от берега

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Водитель прогулочного катера спас в Таиланде россиянина, который находился в море примерно в шести километрах от берега в районе города Паттайя. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

По словам водителя судна, он увидел в воде обессиленного человека 8 декабря утром, когда перевозил иностранных туристов из Паттайи на остров Лан. После спасения россиянин, личность которого неизвестна, рассказал ему, что он пытался доплыть до острова вплавь, однако ему не хватило сил, отмечает издание.

В консульском отделе посольства России в Таиланде корреспонденту ТАСС сообщили, что спасенный россиянин за консульской помощью не обращался.