0
0
176
НОВОСТИ

В Таиланде водитель катера спас в море россиянина в шести километрах от берега

14:32 09.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Водитель прогулочного катера спас в Таиланде россиянина, который находился в море примерно в шести километрах от берега в районе города Паттайя. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

По словам водителя судна, он увидел в воде обессиленного человека 8 декабря утром, когда перевозил иностранных туристов из Паттайи на остров Лан. После спасения россиянин, личность которого неизвестна, рассказал ему, что он пытался доплыть до острова вплавь, однако ему не хватило сил, отмечает издание.

В консульском отделе посольства России в Таиланде корреспонденту ТАСС сообщили, что спасенный россиянин за консульской помощью не обращался.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 09.12.2024
В Испании из-за снегопадов объявили о максимальной погодной опасности
0
59
15:00 09.12.2024
ВС РФ поразили ж/д объекты, обеспечивающие доставку западной техники ВСУ — МО РФ
0
100
14:26 09.12.2024
Сергей Собянин открыл Музей героизма на ВДНХ
0
154
14:18 09.12.2024
Представлена программа международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2024
0
158
14:12 09.12.2024
Над посольством Сирии в Москве подняли флаг оппозиции
0
207
14:00 09.12.2024
В «Молдовагаз» признали, что условия поставок газа из России выгоднее европейских
0
216
13:32 09.12.2024
Дефицит бюджета РФ за январь — ноябрь предварительно составил 389 млрд руб. — Минфин
0
234
13:20 09.12.2024
ЕС получит доступ к редким ископаемым в Латинской Америке из-за сделки с «Меркосур» — ТВ
0
258
13:05 09.12.2024
Сохранение баз РФ в Сирии надо обсуждать с теми, кто возглавит страну, заявил Песков
0
269
13:00 09.12.2024
Решение о предоставлении убежища Асаду и его семье принял Путин, сообщил Песков
0
285

Возврат к списку