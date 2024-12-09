В Таиланде водитель катера спас в море россиянина в шести километрах от берега
14:32 09.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Водитель прогулочного катера спас в Таиланде россиянина, который находился в море примерно в шести километрах от берега в районе города Паттайя. Об этом сообщила газета Bangkok Post.
По словам водителя судна, он увидел в воде обессиленного человека 8 декабря утром, когда перевозил иностранных туристов из Паттайи на остров Лан. После спасения россиянин, личность которого неизвестна, рассказал ему, что он пытался доплыть до острова вплавь, однако ему не хватило сил, отмечает издание.
В консульском отделе посольства России в Таиланде корреспонденту ТАСС сообщили, что спасенный россиянин за консульской помощью не обращался.
НОВОСТИ
- 15:12 09.12.2024
- В Испании из-за снегопадов объявили о максимальной погодной опасности
- 15:00 09.12.2024
- ВС РФ поразили ж/д объекты, обеспечивающие доставку западной техники ВСУ — МО РФ
- 14:26 09.12.2024
- Сергей Собянин открыл Музей героизма на ВДНХ
- 14:18 09.12.2024
- Представлена программа международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2024
- 14:12 09.12.2024
- Над посольством Сирии в Москве подняли флаг оппозиции
- 14:00 09.12.2024
- В «Молдовагаз» признали, что условия поставок газа из России выгоднее европейских
- 13:32 09.12.2024
- Дефицит бюджета РФ за январь — ноябрь предварительно составил 389 млрд руб. — Минфин
- 13:20 09.12.2024
- ЕС получит доступ к редким ископаемым в Латинской Америке из-за сделки с «Меркосур» — ТВ
- 13:05 09.12.2024
- Сохранение баз РФ в Сирии надо обсуждать с теми, кто возглавит страну, заявил Песков
- 13:00 09.12.2024
- Решение о предоставлении убежища Асаду и его семье принял Путин, сообщил Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать