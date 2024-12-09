МВД Грузии нейтрализовало возможности оппозиции, что помогло избежать «майдана» — премьер

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД Грузии понадобилось пять дней, чтобы нейтрализовать возможности оппозиции по совершению насилия, что помогло пресечь попытку «майдана» в стране. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«МВД понадобилось ровно пять дней для того, чтобы нейтрализовать ресурс насилия радикальной оппозиции. Я хочу еще раз поблагодарить министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, каждого полицейского. За эти дни в целом МВД действовало по стандартам выше американского и европейского, и именно так была пресечена попытка „майдана“ в нашей стране ровно за пять дней», — сказал Кобахидзе на заседании правительства.