МВД Грузии нейтрализовало возможности оппозиции, что помогло избежать «майдана» — премьер
16:00 09.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МВД Грузии понадобилось пять дней, чтобы нейтрализовать возможности оппозиции по совершению насилия, что помогло пресечь попытку «майдана» в стране. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
«МВД понадобилось ровно пять дней для того, чтобы нейтрализовать ресурс насилия радикальной оппозиции. Я хочу еще раз поблагодарить министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, каждого полицейского. За эти дни в целом МВД действовало по стандартам выше американского и европейского, и именно так была пресечена попытка „майдана“ в нашей стране ровно за пять дней», — сказал Кобахидзе на заседании правительства.
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