Совет ЕС утвердил выплату Украине 4,2 млрд евро макрофинансовой помощи

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Евросоюза утвердил выплату Украине 4,2 млрд евро макрофинансовой помощи — второго транша из Фонда ЕС для Киева объемом 50 млрд евро, который был утвержден в декабре прошлого года. Об этом говорится в распространенном Советом ЕС заявлении.