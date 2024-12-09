Экс-глава Феодосии Лебедев приговорен к 8 годам колонии по делу о мошенничестве и взятке
18:00 09.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Феодосийский городской суд приговорил бывшего главу крымского курортного города Феодосии к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщается в телеграм-канале ГСУ СК по Республике Крым и городу Севастополю.
«Он признан виновным в превышении должностных полномочий, мошенничестве группой лиц с использованием служебного положения в особо крупном размере, вымогательстве и получении взятки за совершение главой органа местного самоуправления бездействия в пользу взяткодателя (п. „в“ ч. 3 ст. 286, ч. 4 ст. 159, п. „б“ ч. 5 ст. 290 УК РФ), его сожительница — в групповом мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сегодня судом бывшему главе администрации Феодосии назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, его пособнице — в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, отбывать которое она будет после достижения ее ребенком возраста 14 лет», — говорится в телеграм-канале регионального управления СК.
Как ТАСС сообщили в правоохранительных органах, речь идет об Андрее Лебедеве. Он был избран главой Феодосии в декабре 2021 года, а в конце июля 2022 года написал заявление об увольнении по рекомендации главы Крыма Сергея Аксенова. В январе 2023 года его задержали по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) и заключили под стражу.
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