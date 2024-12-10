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НОВОСТИ

Многие партнеры США просят Россию «не останавливаться на полпути» на Украине — Нарышкин

12:00 10.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авторитет Вашингтона падает, многие партнеры США из стран Азии, Африки и Латинской Америки просят Россию «не останавливаться на полпути» на Украине. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в интервью журналу «Разведчик».

«Авторитет Вашингтона в мире все больше „провисает“. Даже ближайшие союзники американцев все реже оглядываются на мнение Белого дома и стремятся расширить себе границы возможного в политике и экономике. Вы не представляете, какое количество партнеров США из стран Азии, Африки, Латинской Америки в контактах с нами просят нас, что называется, не останавливаться в украинском конфликте на полпути», — отметил он.

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