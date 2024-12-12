16 БПЛА уничтожено за ночь над регионами РФ
09:00 12.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 16 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, в том числе над Чеченской Республикой и Республикой Северная Осетия. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 16 украинских БПЛА самолетного типа. Над территорией Курской области уничтожено четыре БПЛА, один — над территорией Чеченской Республики, три — над территорией Республики Северная Осетия — Алания и восемь — над территорией Республики Крым», — сообщили в ведомстве.
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