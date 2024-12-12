0
0
71
НОВОСТИ

В рядах ВСУ воюют до семи-восьми тысяч иностранных наемников — экс-сотрудник СБУ

10:05 12.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число иностранных наемников в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) может достигать семи-восьми тысяч человек. Такое мнение выразил в интервью ТАСС экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

«Говорить о том, что их (наемников — прим. ТАСС) очень много там, десятки тысяч, пожалуй, будет преувеличением. Речь идет, я думаю, до семи-восьми тысяч иностранцев сейчас», — сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что в настоящее время пишет документальную книгу об иностранных наемниках в рядах ВСУ, и разделяет их на три категории. «Я разбирался в этом достаточно детально. Всех иностранных наемников на Украине можно разделить на три большие группы. Первая — это люди, исповедующие реально нацистские, фашистские взгляды. Вторая, самая большая группа — это те, кто едет на Украину за длинным рублем. И третья группа, она скорее самая малочисленная, но самая профессиональная. Это люди, которые едут воевать на Украину по приказу своих министерств обороны, спецслужб. Это кадровые военнослужащие», — рассказал Прозоров.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 12.12.2024
Женщина и ребенок пострадали из-за взрыва бытового газа в Бийске
0
47
10:20 12.12.2024
Граждане Китая пытались шпионить за американским авианосцем — президент Южной Кореи
0
77
10:00 12.12.2024
Трамп пригласил Си Цзиньпина на инаугурацию в Вашингтон — CBS News
0
103
09:32 12.12.2024
Марин Ле Пен является самым популярным претендентом на пост президента Франции — опрос
0
175
09:20 12.12.2024
В Сирии планируется реализовать «турецкую модель управления» — СМИ
0
188
09:05 12.12.2024
Словакия выступает за нормализацию отношений с РФ — Фицо
0
244
09:00 12.12.2024
16 БПЛА уничтожено за ночь над регионами РФ
0
226
21:00 11.12.2024
Запрет на ночные полеты в Израиль продлен Росавиацией еще на месяц
0
848
20:50 11.12.2024
Венгрия предложила Украине Рождественское перемирие, Зеленский его отверг - Орбан
0
888
20:30 11.12.2024
Состояние Илона Маска превысило рекордные 400 млрд. долл - Bloomberg
0
805

Возврат к списку