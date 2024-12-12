В рядах ВСУ воюют до семи-восьми тысяч иностранных наемников — экс-сотрудник СБУ

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число иностранных наемников в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) может достигать семи-восьми тысяч человек. Такое мнение выразил в интервью ТАСС экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

«Говорить о том, что их (наемников — прим. ТАСС) очень много там, десятки тысяч, пожалуй, будет преувеличением. Речь идет, я думаю, до семи-восьми тысяч иностранцев сейчас», — сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что в настоящее время пишет документальную книгу об иностранных наемниках в рядах ВСУ, и разделяет их на три категории. «Я разбирался в этом достаточно детально. Всех иностранных наемников на Украине можно разделить на три большие группы. Первая — это люди, исповедующие реально нацистские, фашистские взгляды. Вторая, самая большая группа — это те, кто едет на Украину за длинным рублем. И третья группа, она скорее самая малочисленная, но самая профессиональная. Это люди, которые едут воевать на Украину по приказу своих министерств обороны, спецслужб. Это кадровые военнослужащие», — рассказал Прозоров.