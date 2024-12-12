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Сергей Степашин предложил сделать День Конституции РФ выходным

16:00 12.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин предложил сделать День Конституции РФ выходным днем. Об этом он заявил, выступая на 2-й ежегодной научно-практической конференции по вопросам развития правосудия и юстиции «Яковлевские чтения», посвященной памяти известного российского правоведа Вениамина Яковлева и организованной в Минюсте Высшей школой правоведения Института государства и права Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

«Мое поколение помнит, что 5 декабря и 7 октября — дни „сталинской“ (Конституция СССР 1936 года — прим. ТАСС) и „брежневской“ (Конституция СССР 1977 года — прим. ТАСС) конституций — всегда были выходными днями, — напомнил Степашин. — Я думаю, может быть, нам инициативно обратиться — один день из новогодних каникул забрать, все равно 11 дней гулять тяжело, наверное, для здоровья в том числе. Все-таки День Конституции, основного закона нашей страны, по которому мы живем уже много лет».

Он напомнил, что был депутатом Верховного совета РСФСР, когда принималась действующая Конституция России, «было много разговоров о том, ту ли конституцию мы приняли, не поспешили ли после расстрела Белого дома в 1993 году». «Но жизнь показывает, что конституция сегодня позволяет нам сохранять единство нашего государства», — уверен Степашин.

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