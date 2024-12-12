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Кабмин РФ одобрил переговоры Роскосмоса с НАСА о третьем дополнении к соглашению о перекрестных полетах на МКС

19:51 12.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России одобрило переговоры Роскосмоса с НАСА о третьем дополнении к соглашению о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС). Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовых актов.

«Принять предложение государственной корпорации по космической деятельности „Роскосмос“, согласованное с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о проведении переговоров о подписании третьего дополнения к договоренности об исполнении соглашения между государственной корпорацией по космической деятельности „Роскосмос“ (Российская Федерация) и Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов Америки в отношении полетов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях», — говорится в документе.

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