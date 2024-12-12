РФ установила контакты с политическим комитетом "Хайат Тахрир аш-Шам"* в Сирии - Богданов

20:50 Источник: Интерфакс

Москва установила прямые контакты с политкомитетом "Хайат Тахрир аш-Шам" (*запрещенная в РФ организация), они идут в конструктивном русле, заявил в четверг замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Установлен контакт, конечно. С политическим комитетом, который работает сейчас в Дамаске, в одном из отелей Дамаска. Там они встречаются с представителями дипкорпуса. Представители нашего посольства с ними встречались, обсуждали вопросы, прежде всего, обеспечения безопасности нашей дипмиссии и российских граждан, которые находятся на территории Сирии", - сказал он журналистам в Москве.

"Эти контакты идут в конструктивном русле, и мы надеемся на выполнение всех обещаний представителей этих людей, которые должны нести ответственность за обстановку в городе. Имею в виду недопущение каких-либо эксцессов и обеспечение безопасности дипломатических представителей иностранных государств, включая российское посольство", - подчеркнул Богданов.