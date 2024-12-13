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НОВОСТИ

13 БПЛА уничтожены за ночь над Курской, Белгородской, Ростовской и Липецкой областями

09:00 13.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь 13 украинских БПЛА над Курской, Белгородской, Ростовской и Липецкой областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов: 5 БПЛА — над территорией Курской области, 4 — над территорией Белгородской, 3 — над территорией Ростовской и 1 — над территорией Липецкой области», — сказали там.

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