75% россиян проведут новогоднюю ночь в семейном кругу, а 6% будут работать
10:20 13.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство россиян (75%) планируют провести новогоднюю ночь в семейном кругу, при этом 6% ночью с 31 декабря на 1 января будут работать. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, проведенного по запросу ТАСС.
В опросе приняли участие 1 600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
«В этом году 3 из 4 россиян (75%) намерены провести новогоднюю ночь дома в кругу семьи. 6% респондентов сообщили, что будут находиться с 31 декабря на 1 января на работе. 4% отправятся в путешествие по России, а 2% — на дачу или в деревню», — говорится в результатах исследования.
Лишь 1% участников опроса планирует сходить в гости в новогоднюю ночь. Еще 5% рассказали, что встретят праздник в других местах, например, за границей, в кафе, ресторане или на берегу моря.
Аналитики отмечают, что женщины чаще мужчин отмечали, что проведут праздник в кругу семьи (83% против 68% соответственно). Мужчины же чаще указывали, что будут работать (11% против 2% среди женщин).
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