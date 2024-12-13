В Грузии запретили использовать маски на митингах

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Грузии принял в третьем, окончательном, чтении закон, запрещающий закрывать на митингах лицо масками или другими средствами. Заседание транслировалось на сайте законодательного органа.

Пакет изменений, включающий поправки в закон «О собраниях и манифестациях», поддержали 82 депутата, против не высказался никто.