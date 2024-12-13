0
0
50
НОВОСТИ

В Грузии запретили использовать маски на митингах

17:00 13.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Грузии принял в третьем, окончательном, чтении закон, запрещающий закрывать на митингах лицо масками или другими средствами. Заседание транслировалось на сайте законодательного органа.

Пакет изменений, включающий поправки в закон «О собраниях и манифестациях», поддержали 82 депутата, против не высказался никто.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 13.12.2024
Медведев назвал грубой ошибкой считать украинцами всех жителей Украины
0
48
16:32 13.12.2024
Родителей подростка, напавшего с ножом на школьников в Краснодаре, выдворят из России
0
143
16:12 13.12.2024
США до ухода Байдена намерены поставить Киеву «огромное количество оружия» — CNN
0
186
16:00 13.12.2024
Украина рискует стать нелегальным рынком оружия, считает глава Бюро нацбезопасности Польши
0
205
15:40 13.12.2024
Экспертиза Сбера помогла в документальном расследовании Okko о телефонных мошенниках
0
251
15:32 13.12.2024
В Абхазию из РФ за 4 года безвозмездно поступило электроэнергии на 10 млрд руб. — Озган
0
313
15:12 13.12.2024
Органы власти регионов РФ с военным положением смогут ограничить сведения о себе
0
268
15:00 13.12.2024
РФ помнит о недружественных шагах США во время прошлого срока Трампа — Песков
0
300
14:32 13.12.2024
РФ добивается не перемирия, а долгосрочного мира на Украине — Песков
0
307
14:12 13.12.2024
Пять атомных реакторов Украины снизили мощность после ударов по энергообъектам — МАГАТЭ
0
376

Возврат к списку